As aulas na rede municipal de ensino estão suspensas desde meados de março, quando foram confirmados os primeiros casos de covid-19 em Rio Branco. Milhares de alunos que se beneficiavam da merenda escolar fornecidas nas escolas deixaram de contar com esse alimento. Para alguns, essa era a mais importante alimentação do dia.

Pensando nisso, a prefeita Socorro Neri determinou que a Secretaria Municipal de Educação (Seme) providenciasse a entrega de kits merenda escolar para atender aos alunos mais carentes e suas famílias. Para tanto, editou os decretos municipais nº 229, de 25 de março de 2020, e nº 257, de 16 de abril de 2020, dando a garantia legal para a distribuição dos alimentos.

Desde então, foram entregues 19.424 kits em duas oportunidades, tendo como prioridade cerca de 10 mil crianças que estão inseridas no Bolsa Família. Na primeira, realizada entre os dias 22 e 24 de abril, foram entregues 9.368 kits. Na segunda, realizada entre os dias 08 a 30 de junho, foram entregues 10.056 kits.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Vômea Maria de Araújo, o objetivo é garantir a segurança alimentar dos alunos da rede municipal de ensino de Rio Branco cadastrados no Programa Bolsa Família.

“Dessa forma, pretendemos minimizar os impactos negativos da covid-19 no tocante à segurança alimentar dos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social”, disse a secretária.

Composição inicial do Kit Merenda

03 kg de açúcar cristal;

05 kg de arroz branco;

01 pacote de 250g de café em pó;

02 Kg de farinha de mandioca;

02 kg de feijão;

01 pacote de 500g de flocos de milho;

02 pacotes de 400g de leite em pó integral;

02 pacotes de 500g de macarrão tipo espaguete;

01 pacote de 400g de biscoito doce;

01 pacote de 400g de biscoito salgado;

01 embalagem de 900ml de óleo de soja.