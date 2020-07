Como forma de amenizar o impacto da falta d’água em áreas rurais e distantes do perímetro urbano de Rio Branco, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA), antecipou a Operação Estiagem e passou a distribuir água potável à população, em dez comunidades onde não há abastecimento regular do produto.

De acordo com Paulo Sérgio Braña, secretário da SAFRA, a prefeita Socorro Neri está trabalhando, fazendo todo um esforço para minimizar a situação. “A água que está sendo distribuída é tratada e apta para o consumo, podendo ser usada para higiene pessoal, cozinhar e beber. Nesse período de pandemia do novo coronavírus é também uma forma de ajudar na prevenção”, disse.

Na comunidade Panorama, a Prefeitura distribui 60.000 litros, sendo dois abastecimentos semanais de 30.000 cada, segunda e quinta-feira. As demais localidades atendidas pela Operação Estiagem, e escolhidas pelo critério de distância e isolamento de Rio Branco, são: Vila Adauto Frota, Vila Santos Dumont, Polo Nilson Josuá, Vila Manoel Marques, Comunidade do Jóca, Vila Marizal, Vila Verde, Vila Liberdade e Maria Paiva de Moura.

“No verão o poço seca. Para a gente essa água é um grande alívio. Aqui a maioria dos moradores é de baixa renda e não tem condições de comprar água toda semana. Essa atitude da prefeita de antecipar o abastecimento foi uma coisa muito boa”, destacou a vendedora de doces Munique Juliane.

O presidente da Associação de Moradores Jardim Panorama, Armando dos Santos, fez questão de agradecer à gestão municipal por ter atendido a demanda de forma antecipada. “Olha, a importância dessa água é sem medida, é mais uma vida agregada a nossa. Se tirar essa água tira uma parte da nossa vida. Agradeço a senhora prefeita pelo esforço que está fazendo por nós e lhe peço: vista a camisa do Panorama”, completou.

Este programa conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Zeladoria, que realiza a instalação das caixas d’água nas comunidades, e do DEPASA, que fornece água potável para a distribuição.