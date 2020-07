Circula nas redes sociais um vídeo de duas mulheres brigando em Fortaleza do Abunâ (RO), a 285 km de distância de Rio Branco (AC). A briga, que teria ocorrido no último final de semana e seria motivada por ciumes, foi bastante comentada pelos acreanos.

“Já tem a vacina pra covid lá no Abunã é?”, questionou uma internauta sobre a aglomeração de pessoas no local da briga em meio à pandemia no novo coronavírus.

Ainda segundo os internautas, as mulheres estavam brigando por causa de um homem. “Certeza que era (por) homem feio os bonito tão em casa de quarentena”, disse outra internauta.