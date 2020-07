O vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje (13) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes “passou da linha da bola” e “forçou a barra” com suas declarações que associaram o Exército a um genocídio, por conta da crise sanitária provocada pelo coronavírus. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

“O ministro não foi feliz. Aí vou usar uma linguagem do jogo de polo: ele cruzou a linha da bola, ao querer comparar com genocídio o fato das mortes ocorridas aqui no Brasil na pandemia, querer atribuir essa culpa ao Exército, porque tem um oficial general do Exército como ministro interino da Saúde”, disse o vice-presidente, durante transmissão promovida pelo banco Genial Investimentos.

“Ele forçou uma barra aí que está criando um incidente com o Ministério da Defesa”, completou, em referência à decisão da pasta de acionar a Procuradoria Geral da República (PGR).