O mototaxista Adriano Barbosa Santiago Júnior, 29 anos, ficou gravemente ferido após bater na traseira de um carro modelo Ford Ka, no início da tarde desta segunda-feira (13), na Avenida Ceará, em Rio Branco.

O condutor do carro relatou que trafegava pela avenida no sentido bairro-centro, quando tentou fazer uma conversão proibida para entrar na Rua Pernambuco. O mototaxista que vinha atrás em alta velocidade não teve tempo para frear e acabou batendo na traseira do carro.

O impacto foi tão forte que o carro acabou rodando na pista e parou na mão contrária, no meio do cruzamento. O mototaxista foi arremessado a uma distância de 10 metros e bateu violentamente a cabeça no asfalto. Com a força do impacto, o profissional teve um traumatismo craniano e desmaiou.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que avaliou o estado homem e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta foi retirada do local pelo dono da “permissão”, sendo que o mototaxista que se acidentou estava apenas usando o veículo para trabalhar.

Após a perícia de trânsito, os militares do policiamento de trânsito ficaram no cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Rio de Janeiro, anotando as placas de veículos que possivelmente praticavam infrações para posteriormente serem multados.