Construído em tempo recorde e com capacidade para tratar vítimas de Covid-19 com média e alta complexidade clínica, o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, anexo ao Hospital Regional do Juruá, começou na manhã desta segunda-feira, 13, a receber os primeiros pacientes.

Até então encontravam-se internados, no Hospital Regional do Juruá, 60 pacientes acometidos de Covid-19, sendo 6 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). De acordo com o diretor técnico da instituição, Marcos Lima, “os pacientes acometidos pelo novo coronavírus estão sendo remanejados para a Ala Dr. João Luiz Angelim [hospital de campanha]”.

Funcionamento do Hospital do Juruá e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

De acordo com a Coordenação Regional de Saúde, em Cruzeiro do Sul, o Pronto-Socorro do Hospital do Juruá continuará atendendo casos gerais de urgências e emergências e casos suspeitos de Covid-19, porém, os suspeitos de Covid-19 que apresentam sintomas de média e alta complexidade terão acesso, a partir de agora, somente pelo hospital de campanha.

Já os casos suspeitos de Covid-19 de baixa complexidade serão atendidos nas cinco unidades-sentinelas montadas pela prefeitura. A unidade de pronto atendimento (UPA) continuará atendendo as demais enfermidades de complexidade baixa e média.