Uma nova frente fria chega ao Acre nesta terça-feira (14), segundo previsão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) com base nas informações do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Mas o dia será de Sol forte já que, segundo a Sema, a friagem só chega no final da tarde ou à noite. “Este sistema só chegará entre a tarde e a noite e será com fraca intensidade”, diz a Sema.

Neste mês de julho já é o 2º período de friagem no Acre. Além de um dia ensolarado, podem ocorrer pancadas de chuva na região Oeste do Estado.