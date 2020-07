A Polícia Militar, por meio do 1° Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), apreendeu na noite da última sexta-feira (10), três armas de fogo, nos bairros Portal da Amazônia, João Paulo II e João Eduardo II, em Rio Branco.

De acordo com os policiais da primeira ocorrência, após uma abordagem a dois indivíduos em atitude suspeita, no bairro João Eduardo II, foi encontrado com eles um revólver calibre .38, com seis munições intactas.

Na segunda ocorrência, os militares foram informados que em uma determinada residência, no bairro João Paulo II, estava acontecendo uma festa e haviam várias pessoas armadas no local. Com a chegada das radiopatrulhas, imediatamente, várias pessoas começaram a se evadir e os militares conseguiram apreender um menor que portava uma escopeta calibre .32. A proprietária da residência também foi detida e encaminhada a delegacia por infringir medida sanitária preventiva (art. 268 do CP). No local também haviam crianças de várias idades, entre elas um bebê de apenas 7 meses.

Já no Portal da Amazônia, o Pelotão Tático realizava patrulhamento quando avistou vários indivíduos em um local conhecido por se tratar de uma “boca de fumo”. Ao se aproximarem do local, um dos homens jogou pela janela da residência uma espingarda calibre .12 para despistar os militares que, de imediato, cercaram a cada para que o autor não se evadisse. Quando revistaram o local, foram encontrados, ainda, materiais para a fabricação de cocaína, além de cinquenta gramas da droga (50g) embaladas para a comercialização.

Todos os autores mencionados foram encaminhados à delegacia de flagrantes para que todas as medidas cabíveis fossem tomadas.