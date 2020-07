(Reuters) – O Brasil registrou nesta segunda-feira 20.286 novos casos de coronavírus, o que eleva o total de infecções no país a 1.884.967, e mais 733 óbitos em decorrência da Covid-19, atingindo uma contagem total de 72.833 mortes, informou o Ministério da Saúde

As segundas-feiras costumam apresentar números menores de casos e óbitos no país, em função do atraso para processamento de testes durante os finais de semana.

Na semana passada, por exemplo, foram notificados 620 mortes e cerca de 20 mil casos na segunda, mas o país superou 40 mil casos e 1 mil óbitos registrados em 24 horas nos dias seguintes.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.