Internautas manifestaram repúdio às agressões sofridas por uma mulher de 51 anos em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, onde ela disse ter levado socos e uma rasteira de um policial militar. Usuários da internet lembraram os casos de George Floyd e Alphaville, para criticar a diferença de tratamento do poder público com a polícia, e com negros e pobres.

Floyd, que era negro, morreu após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota, no mês de maio.

No outro caso lembrado por internautas, o Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Ivan Storel por ter agredido verbalmente um policial militar em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Agentes foram atender a uma ocorrência a pedido da mulher do empresário, que temia ser agredida. Ele mora em Alphaville, condomínio de alto padrão na Grande SP.