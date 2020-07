De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), dos casos positivos de coronavírus no Acre, em relação ao sexo, 7.604 (47,3%) casos são do sexo masculino e 8.476 (52,7%) do sexo

feminino.

Com relação à faixa etária dos casos confirmados, a maior proporção encontra-se entre 30 a 39 anos em ambos os sexos.

A incidência da covid-19 no Acre é de 1.823,3 casos por 100.000 habitantes, os municípios de Assis Brasil e

Cruzeiro do Sul apresentam as maiores incidências do Estado com 3.020,1 e 2.654,6/100.000 habitantes,

respectivamente.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim deste sábado (11) mais 312 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 15.768 para 16.080.

A Sesacre também registra mais 2 óbitos, saltando de 417 para 419 o número de pessoas que morreram pela Covid-19.

Confira a situação epidemiológica por município: