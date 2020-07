Um homem quebrou uma porta de vidro e tentou realizar um furto na tarde deste domingo (12) em uma agência do Banco do Brasil, conhecida como “agência estilo”, na Avenida Ceará, no Bairro Abraão Alab, em Rio Branco.

Um vigilante que estava nas proximidades do local percebeu que o alarme de presença estava tocando e acionou a Polícia Militar, que se deslocou até o local. Os PMs pediram reforço do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que destacou todas as guarnições para isolar a área.

O gerente do banco também esteve no local para verificar o que estava acontecendo no interior da agência.

Foi constatado pela Polícia Militar que um homem pulou o muro da agência e apenas quebrou a porta de vidro, por conta disso, o alarme tocou. O bandido não conseguiu roubar nada do local.