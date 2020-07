O motociclista Demilson Silva da Cunha, de 22 anos, sofreu um grave acidente de moto, na noite desse sábado (11), na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco. Levado ao Pronto-socorro, ele onde foi diagnosticado com a Covid-19.

O acidente ocorreu por volta das 21 horas, quando Cunha bateu a moto que pilotava em um carro e sofreu traumatismo craniano, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) que fez o atendimento do jovem.

Quando o Samu chegou ao local, a vítima estava no chão sendo socorrida por um popular que informou que ele estava com dificuldade para respirar e com a pupila aumentada, o que indica o traumatismo craniano, segundo o Samu.

O paciente foi socorrido e levado ao PS, onde deu entrada em estado grave.

“Deu entrada em estado grave, após acidente de trânsito. Foi atendido, estabilizado e transferido para a enfermaria Covid, pois ele testou positivo”, informou o diretor do PS, Areski Peniche.

O diretor disse que o paciente permanece em um dos leitos para pacientes graves, sendo acompanhado pela equipe.