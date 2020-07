O médico acreano Richardson Alex de Moura Oliveira, de 33 anos, morreu após sofrer um acidente e ficar preso às ferragens de uma picape na manhã de sábado (11), no km 52 da BR-210, entre os municípios de Macapá e Porto Grande, no estado do Amapá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo do médico colidiu de frente com uma caçamba na rodovia. Com a batida, os dois veículos saíram da pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito de Oliveira no local.

O médico é natural de Rio Branco (AC) e atuava desde outubro de 2019 pelo programa Mais Médicos Pelo Brasil no município de Amapá, distante cerca de 300 quilômetros de Macapá. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Amapá.

O corpo dele foi removido para o Departamento de Medicina Legal (DML) da Polícia Técnico-Científica (Politec). O motorista do caminhão foi levado ao Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) Pacoval, onde prestou esclarecimentos.