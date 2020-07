A imagem é de cortar o coração. Yolanda Rivera, mãe de Naya Rivera, desabou nas margens do lago Piru, no sábado (11/07), ajoelhando-se e abrindo os braços, com o filho Mychal ao seu lado. Naya desapareceu no local na quarta-feira, depois de alugar um barco e sair com seu filho de 4 anos, Josey.

Em seguida, a mãe da atriz e o filho vestiram coletes salva-vidas e embarcaram em um barco para ajudar na busca pelo corpo. Os policiais continuaram vasculhando a água em busca de Rivera, que desapareceu após um acidente de barco em um lago da Califórnia com seu filho, postando imagens das águas turvas e impenetráveis ​​onde se acredita que a estrela tenha desaparecido.

“Aqui está um exemplo da visibilidade subaquática a 30 pés de profundidade no lago Piru”, escreveu o xerife do condado de Ventura ao lado de um breve clipe das profundidades enlameadas.

A operação de buscas foi até de noite e segundo a polícia local missão seria retomada na manhã deste domingo (12), no esforço contínuo para localizar Naya Rivera.