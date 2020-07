Ainda não foi desta vez que o Brasil voltou a ter um campeão entre os homens do UFC! José Aldo teve a chance, mas acabou frustrado. No UFC 251, na Ilha da Luta, ele acabou nocauteado no quinto round por Petr Yan e viu o russo ficar com o cinturão vago dos pesos galos.

Aldo até equilibrou a luta, principalmente nos três primeiros rounds. No quarto, começou a cair de ritmo. E no quinto acabou completamente atropelado. Yan acertou um direto de esquerda e conseguiu o kncokdown. Embaixo, dominou o brasileiro completamente e castigou demais com socos na cabeça.

O juiz ainda deixou a luta seguir por bastante tempo, mesmo quando Aldo já dava sinais de que não poderia mais se defender. O fim da luta veio apenas com 3:24 do round, após muitos golpes a mais que o necessário.

O Brasil não tem um campeão masculino desde junho de 2017, quando o próprio Aldo perdeu o título dos penas para Max Holloway.

Desde então, já são quatro tentativas (Demian Maia, Thiago Marreta e o próprio Aldo duas vezes) de retomar um cinturão, todas frustradas. Deiveson Figueiredo também teria a chance, mas não bateu o peso e acabou ficando sem o título mesmo com a vitória.

No próximo sábado, Deiveson pode ter sua segunda chance. Mas para isso ele ainda precisará driblar um grande problema: ele testou positivo para a COVID-19 e está na torcida para que o exame da contraprova volte negativo para poder viajar.

Atualmente, Amanda Nunes é a única representante do país a ter um cinturão do UFC. E tem logo dois: o dos galos e dos penas femininos.

Aldo e Yan começaram um primeiro round muito equilibrado. O brasileiro parecia veloz, mas o russo conectava os golpes mais potentes em pé. No fim, qualquer dúvida sobre pontuação acabou. Aldo tentou uma queda, mas terminou por baixo. Yan conectou alguns golpes por cima e quase acabou a luta com um soco nas costelas. O brasileiro sentiu demais, mas conseguiu resistir até o fim.

Mas Aldo se recuperou bem no intervalo e voltou melhor no segundo round. Controlou em pé e levou o assalto.

O ritmo ia se repetindo no terceiro. Mas Yan virou o rumo da luta no minuto final. Com bons golpes em pé, fez Aldo começar a sentir e andar bastante para trás. Dali em diante, o domínio seria completamente russo.

Yan controlou o quarto round completamente e partiu para a vitória no quinto. Acertou um direto de esquerda logo no começo, conseguiu o knockdown e massacrou o brasileiro no chão. Foram quase 3 minutos completos de castigo por cima até que o juiz interrompesse a luta.