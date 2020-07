Clodoaldo de Moura do Carmo, 34 anos, ficou gravemente ferido após perder o controle da própria motocicleta no km 5 do Ramal do Riozinho do Rola, na estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco, no início da noite deste domingo (12).

Segundo informações de familiares, a vítima estava andando em uma motocicleta quando acabou se desequilibrando e caiu. Com a queda, o homem bateu a cabeça e ficou desacordado.

Uma pessoa socorreu a vítima e se dirigiu com destino a cidade, sendo interceptado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que avaliou o estado de saúde do homem e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco.

O fato não foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e também não teve o acompanhamento do policiamento de trânsito.