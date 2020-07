O Flamengo saiu na frente na disputa contra o Fluminense pela taça do Campeonato Carioca. Pedro e Michael marcaram para o rubro-negro, que venceu o primeiro jogo da final, por 2 x 1, neste domingo (12/7), no Maracanã. Evanílson descontou para o tricolor. Por causa da pandemia de covid-19, a partida foi disputada sem a presença de público e com transmissão exclusiva da Flu TV, pelo YouTube. A grande decisão será na quarta-feira (15/7), também no Maracanã, mas será exibida pela Fla TV e pela tevê aberta, no SBT.

Com a vitória, o Flamengo joga por um empate na quarta para levar o título do Estadual. Para levantar o troféu, o Flu precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Em caso de triunfo do tricolor por um gol de vantagem, o campeão será definido nos pênaltis, assim como ocorreu na Taça Rio, há quatro dias. O rubro-negro, porém, terá o desfalque de Gabigol, expulso neste domingo por demorar para sair de campo, no que seria a última substituição da partida.

A “lei do ex” valeu novamente no Fla-Flu que, agora, coloca frente a frente o campeão da Taça Guanabara com o vencedor da Taça Rio. Centroavante revelado nas Laranjeiras, Pedro já havia marcado com a camisa do Flamengo contra o ex-clube na final na última quarta-feira — em que o Fluminense levou o título da Taça Rio nos pênaltis após empate em 1 x 1. No reencontro entre os dois clubes, foi ele quem abriu o placar.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Pedro aproveitou jogada rápida com Vitinho, Arrascaeta e Diego e colocou o clube da Gávea em vantagem no placar. O Flamengo começou a partida com uma formação diferente do habitual. Gustavo Henrique, Diego, Vitinho e Pedro entraram como titulares, nas posições em que costumam atuar Léo Pereira, Gerson, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, esse último poupado devido a dores na panturrilha esquerda.

O Fluminense também não contou com o elenco completo. Horas antes da partida, o clube informou que um jogador teve exame confirmado para covid-19, sem revelar o nome. Fred e Paulo Henrique Ganso já estavam cortados, por lesão, nos últimos dias. Mas Nino e Wellington Silva também desfalcaram a equipe no primeiro duelo da final.

Com um volume de jogo maior no meio-campo e buscando mais o ataque do que no último clássico, o Fluminense mostrou que levou a confiança da vitória recente para a decisão do Carioca. Apesar de sair atrás no placar, o clube conseguiu o empate aos 14 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque pela esquerda, Egídio cruzou e Evanilson se antecipou a Gustavo Henrique para marcar de cabeça.

Após sofrer o gol, Jorge Jesus colocou Michael, Everton Ribeiro e Gerson em campo. O trio deu velocidade ao Flamengo, que voltou a balançar as redes. Gabigol puxou um contra-ataque pela direita do campo. Após falha de Egídio, o atacante rubro-negro fez ótima jogada e encontrou Michael totalmente livre na área para apenas empurrar para as redes. O gol garante vantagem importante para a decisão na próxima quarta-feira.

Expulso, Gabigol está fora da próxima partida (foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 2 FLAMENGO

FLUMINENSE: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Egídio; Dodi (Michel Araújo), Hudson e Yago Felipe (Yuri Lima); Nenê (Miguel), Marcos Paulo (Caio Paulista) e Evanilson (Fernando Pacheco).

Técnico: Odair Hellmann.

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Everton Ribeiro), Vitinho (Gerson), Arrascaeta (Michael); Gabriel e Pedro (Pedro Rocha).

Técnico: Jorge Jesus.

GOLS: Pedro, aos 28 minutos do primeiro tempo. Evanilson, aos 14, e Michael, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELO: Rodrigo Caio, Marcos Paulo, Matheus Ferraz, Vitinho, Gilberto e Gerson.

CARTÃO VERMELHO: Gabriel Barbosa.

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães.