Francisco Gilcimar Sabóia de Freitas, de 39 anos, foi morto com 3 tiros dentro da própria residência, na tarde deste domingo (12), na Rua Lúcio Batista, no Bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima participava de um churrasco em família, quando dois homens chegaram no local em uma motocicleta modelo CB-300 de cor amarela.

O passageiro desceu do veículo, invadiu a residência e, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra Francisco. A vítima foi atingida com um tiro no peito e dois no abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam constatar que Francisco já estava sem vida. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames cadavéricos.

Ainda segundo populares, após a tirar contra Francisco, o bandido voltou para a moto e a dupla fugiu do local, mas ao chegar na Avenida Sobral, colidiram com o ciclista Emerson D’ávila Cardoso, 41 anos. Após a colisão, os criminosos levantaram a motocicleta e continuaram a fuga entrando no Bairro Palheiral.

O condutor da bicicleta teve traumatismo craniano e foi socorrido pelo Samu, que o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar ainda tentou procurar pelos criminosos, mas nenhum deles foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).