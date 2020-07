Auxílio Emergencial: Antecipação dos saques começam amanhã

Através de uma portaria recentemente publicada no Diário Oficial da União, os saques do Auxílio Emergencial em dinheiro serão antecipados em até quatro dias. Com essa mudança os brasileiros nascidos à partir de agosto serão beneficiados com a antecipação.

Para os nascidos em agosto e setembro, os saques já vão estar liberados nesta segunda-feira, 13 de julho.

Os beneficiários nascidos nos meses de outubro, novembro e dezembro também estão sendo beneficiados, agora a data de saques para todos os nascidos nestes três meses será na terça-feira (14).

Vale lembrar que os beneficiários desta portaria são os brasileiros que se cadastraram através do aplicativo e site nos dias 1 a 26 de maio. O governo ainda não divulgou quando as demais parcelas serão pagas para esse grupo.

Calendário

Confira como ficou o calendário de saque do 3º lote dos novos aprovados no auxílio emergencial:

Mês de aniversário Depósito em poupança digital Saque e transferência Janeiro 16 de Junho 6 de Julho Fevereiro 16 de Junho 7 de Julho Março 16 de Junho 8 de Julho Abril 16 de Junho 9 de Julho Maio 16 de Junho 10 de Julho Junho 16 de Junho 11 de Julho Julho 17 de Junho 13 de Julho Agosto 17 de Junho 13 de Julho Setembro 17 de Junho 13 de Julho Outubro 17 de Junho 14 de Julho Novembro 17 de Junho 14 de Julho Dezembro 17 de Junho 14 de Julho