O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (10) que não está pensando em negociar a “Fase 2” do acordo comercial com a China neste momento em que as relações entre os dois países se estremece devido à pandemia do novo coronavírus e outras questões.

Questionado por repórteres sobre a possibilidade de uma segunda fase do acordo comercial após a implementação da Fase 1 este ano, Trump disse: “não penso nisso agora”, acrescentando que tem muitas outras coisas na cabeça.

“A relação com a China foi severamente danificada. Eles poderiam ter impedido essa praga, poderiam ter parado ela. Não pararam”, completou, acusando o país de culpa pela pandemia.