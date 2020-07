O SBT anunciou neste sábado (11.jul.2020) que irá transmitir a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. O jogo acontecerá nesta 4ª feira (15.jul.2020) às 21h, entre Flamengo e Fluminense.

O jogo decisivo será exibido pela emissora para todo o país, após firmar contrato com exclusividade com o Clube de Regatas do Flamengo, mandante do jogo. A decisão será no Maracanã e não contará com torcida devido as medidas de prevenção ao covid-19.

O 1º jogo, marcado para este domingo (12.jul.2020) não será transmitido em TV aberta, visto que os direitos de transmissão são do Fluminense e o clube irá transmitir apenas no YouTube, no canal FluTV.

Leia o comunicado oficial da emissora:

“É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020 a ser realizado no dia 15 de julho às 21:00, que disputará com o Fluminense F.C.

Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país.

Bom jogo a todos!

A Diretoria – SBT”

ROMPIMENTO COM A GLOBO

O rompimento entre a Globo e a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) foi anunciado em 2 de julho porque, na noite anterior, o Flamengo transmitiu o jogo contra o Boa Vista em seu canal no YouTube. O clube rubro-negro se baseou na Medida Provisória 984/2020, apelidada de “MP do Flamengo”. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, passa 100% dos direitos de transmissão para o clube mandante das partidas. Antes, a lei estabelecia que os direitos de venda eram dos 2 times.

A Globo viu no ato desrespeito ao acordo de exclusividade. A Ferj recorreu e a emissora se viu obrigada pela Justiça a transmitir o jogo entre Botafogo e Fluminense, no último domingo (5.jul). Uma vez que a Globo não tinha contrato com o Flamengo, a obrigatoriedade não se estendeu para a partida desta 4ª feira (9.jul). O Fluminense, detentor do mando de campo, chegou a consultar a emissora sobre a transmissão em seu canal do YouTube e obteve o sinal verde da Globo.