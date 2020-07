O INSS – anunciou que a partir do mês de agosto deste ano, a instituição dará início ao projeto-piloto para que os beneficiários realizem a Prova de Vida, sem precisar sair de suas casas.

O procedimento será feito on line, pelo celular, com biometria, dessa forma ninguém terá necessidade de comparecer às agências para atualizar o cadastro conhecido como ‘Prova de Vida’, de acordo com as informações de Leonardo Rolim, presidente do INSS.

Leonardo, disse em entrevista que o projeto já está em fase de conclusão, e os primeiros beneficiários a testar o novo método, serão informados em breve.

Quando todo a aplicativo estiver com seus dados concluídos, o beneficiário poderá acessar o “Meu INSS“, ode estará a opção

“Prova de Vida”.

Na sequência, o sistema irá pedir para que o beneficiário coloque a mão na frente da câmera do celular, a partir de então, as digitais serão capturas, e conferências com a base do Tribunal Superior Eleitoral.

O beneficiário ser

direcionado para o reconhecimento facial também, nesse caso, o aplicativo irá dar novas instruções como mexer com a cabeça para um lado e para o outro, para frente e para trás, piscar, olhar para os lados, cima e para baixo, assim o INSS poderá comprovar que o beneficiário está vivo.