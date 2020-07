Policiais militares do 1° BPM, integrantes da Força Tática e da RP 108, na noite desta sexta-feira (10), foram acionados para averiguar a denúncia de tráfico de entorpecentes numa residência, localizada no Bairro Calafate.

Quando as equipes policiais aproximaram-se para realizar o cerco do imóvel, apontado pela denúncia, verificou-se que um indivíduo em fundada suspeita que estava na residência arremessou pelo basculante um objeto, que se tratava ser uma espingarda calibre .12, municiada com cinco cartuchos e carregada com um cartucho na câmara.

Foram encontrados ainda sob a posse do agente mais seis cartuchos, totalizando doze cartuchos cal .12, seis papelotes de cocaína, peso total 54g e a quantia de R$ 750,00 em espécie, produto utilizado para misturar e dar maior volume às drogas e material para fazer a embalagem dos entorpecentes, além de outros objetos.

O autor e os objetos da ocorrência foram apresentados na Delegacia de Flagrantes para as medidas cabíveis.