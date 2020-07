Policiais militares do 1° BPM, na noite desta sexta-feira (10), foram acionados para averiguar uma denúncia anônima de festa promovida por organização criminosa no Bairro João Paulo II, região da Sobral.

As guarnições policiais quando chegaram no imóvel, constataram a veracidade da denúncia, pois havia som alto, aglomeração de pessoas e vários indivíduos, que ao perceberem a aproximação da polícia evadiram-se do local.

Um adolescente em fundada suspeita também tentou fugir, mas foi detido pelos policiais, sendo encontrada em poder dele uma espingarda cal .32, com cano cortado, estando carregada com um cartucho intacto e a quantia de R$ 104,00 em espécie.

Na ação policial, duas outras pessoas ainda foram presas. Verificou-se também no ambiente a presença de crianças e adolescentes, além de indícios do consumo de álcool e entorpecentes, sendo encontradas duas trouxinhas de substância aparentando ser de cocaína.

Os autores e os objetos da ocorrência foram apresentados na Delegacia de Flagrantes para as medidas cabíveis.