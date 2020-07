Fiscalização do Ministério Público encontrou situações irregulares em postos de combustível de Sena Madureira. A operação ocorreu na quarta-feira (8) e os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (10).

Segundo o MP, foram constatados alguns problemas de ordem técnica nas bombas, como mangueiras com tamanho inferior ao exigido para comercialização. “Das bombas fiscalizadas, todas estavam com vazão normal e a qualidade do combustível também está de acordo com as normas da ANP. Somente contra um posto foi instaurado procedimento administrativo pela ANP, por estar comercializando óleo diesel queimado”, informou o promotor de Justiça, Luis Henrique.

O objetivo era apurar denúncia anônima de prática de abusos em preços cobrados nesses estabelecimentos comerciais.