O INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social, que é responsável pelo pagamento de aposentadoria e demais benéficos.

Os segurados precisam preencher vários requisitos rigorosos do INSS, não basta só pagar as contribuições para ter direito a benefícios.

E é por isso que na maioria das vezes seu pedido é negado.

A culpa do meu beneficio ser negado são dos servidores do INSS?

Os servidores públicos do INSS são altamente qualificados, porém por não terem muito conhecimento jurídico acabam cometendo alguns erros, erros que são fáceis de reparar caso o segurado tenha em mãos TODOS os requisitos/ PROVAS.

O próprio INSS tem buscado formas de agilizar o andamento dos processos, entre elas a concessão automática e o pagamento de bônus por produtividade aos servidores.

Porque os benefícios são negados na maioria das vezes?

Na maioria das vezes o benéfico é negado por falta de documentos, falta de tempo de contribuição, ou até mesmo a falta de alguns dados no INSS, sendo assim segurados que tem seu benefício negado sempre entra com um pedido de revisão e quando este pedido de revisão não é aceito, cabe ao segurado entrar com uma ação judicial.

O que o INSS fala sobre isso?

O que o INSS alegou é a falta de atenção do segurado ao mandar sua documentação, a preencher requisitos, por isso é de extrema importância você ficar atento sobre todos os requisitos que o INSS estipula para cada categoria.

Quais os principais motivos que levam ao indeferimento?

O INSS explica que os principais motivos para o benefício ser negado, é o não cumprimento dos requisitos sendo eles:

Carência

Qualidade de segurado

Qualidade de dependente

Entre outros, são pontos que se o segurado se informar sobre os requisitos, automaticamente o número de pedidos negados diminuirá.

O que o segurado deve fazer para facilitar o trabalho do inss?

É importante o segurado planejar sua aposentadoria o quanto antes e ter todos os requisitos em mãos, o ideal seria a ajuda de um profissional, porém caso não for possível o segurado pode se informar através de sites de jornal como o nosso, além do mais no próprio site do INSS é possível que você faça uma simulação da sua aposentadoria, que tem por objetivo informar quanto tempo falta, quando irá receber, com todas essas informações ficará fácil de você requerer seu benefício e ter grande chance de ser aprovado.

Para que esse número de pedidos negados diminua é preciso que o segurado cumpra com todos os requisitos que o INSS estipula.

Conclusão

Sendo assim podemos concluir que o maior motivo para os benefícios serem negados é a falta de cumprimento dos requisitos exigidos pelo o INSS, é muito importante frisar ao segurado a importância de planejar sua aposentadoria para evitar dores de cabeça no futuro.

