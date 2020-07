O entregador Denilson da Silva Cunha, 22 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na noite deste sábado (11), no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Rua Pernambuco, no Bairro do Bosque, em Rio Branco.

Foto: Ithamar Souza/Ecos da Notícia

Segundo informações de testemunhas, o entregador trafegava pela Avenida Nações Unidas em uma motocicleta Titan 125 de cor vermelha, quando bateu no retrovisor de um carro de cor preto, mas não quebrou o equipamento. Em seguida, o condutor desse carro perseguiu o motociclista, tentando atropelar o trabalhador.

Para fugir do carro, Denilson invadiu um sinal vermelho, mas acabou colidindo na lateral de um veículo modelo HB20 de cor cinza que trafegava pela Rua Pernambuco. Com o impacto da colisão, o entregador foi arremessado por alguns metros. A motocicleta do profissional e a lateral do carro ficaram destruídos por conta do acidente.

O condutor do carro prestou socorro ao motociclista, que teve vários ferimentos e ainda sofreu a parada cardíaca, porém, o motorista fez as massagens no peito da vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Denilson foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Após o atendimento do Samu, a bolsa térmica que o entregador usava para trabalhar sumiu do local. Não se sabe se ela foi recolhida por alguém, ou roubada.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta e o carro foram levados para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).