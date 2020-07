Um crânio humano foi encontrado, na tarde deste sábado (11), no igarapé Judia, no Bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores, eles estavam limpando uma área de terra que fica na antiga estação de tratamento de água da Sanacre, quando avistaram um crânio humano sobre um balceiro no igarapé.

Rapidamente os populares acionaram a Polícia Militar, que chegou no local e isolou a área. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para tentar encontrar os restos mortais da vítima, mas não obteve êxito.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o crânio e levaram para a sede, onde serão realizados os exames para possível identificação.

A polícia acredita que o crânio pode ter sido levado pelas águas do igarapé Judiá, mas os agentes não descartam um possível homicídio. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).