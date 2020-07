O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã dessa sexta-feira (10) para realizar o resgate de uma vítima de picada de serpente, no km 12 do Ramal do 20, na BR-364, na zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Um homem de 24 anos foi vítima de uma picada de cobra no braço direito na própria residência, quando realizava trabalhos domésticos. Rapidamente familiares da vítima transportaram o jovem até a metade do caminho quando foi interceptado pela equipe do Corpo de Bombeiros que deu os primeiros socorros, observando os sinais vitais e a região da picada em seu braço direito.

Após os primeiros atendimentos, os militares levaram a vítima para o hospital João Câncio Fernandes no município de Sena Madureira, onde deu entrada no setor do trauma e foi avaliado pela equipe médica de plantão.