O foragido do sistema penitenciário de Rio Branco, Francisco Altevir da Silva, conhecido como Mordomo, foi capturado neste sábado (11) pela Polícia Militar do estado do Tocantins. A prisão se deu a quarenta quilômetros da cidade de Palmas, seguindo em direção ao estado do Pará.

Condenado por vários crimes, incluindo latrocínio consumado, Mordomo havia fugido do presídio Francisco de Oliveira Conde, em maio de 2018, mas só foi localizado este ano pelo Serviço de Investigação da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio das equipes DENARC/DRAC, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A investigação apurou que durante todo o tempo em que esteve foragido, além de ser uma liderança atuante do Comando Vermelho na região do Vale do Juruá, Mordomo há menos de um ano foi elevado ao cargo de conselheiro final do estado, fazendo parte de um seleto grupo de pessoas que organizam e ordenam ações criminosas por meio da dita facção na região.

A investigação identificou ainda que Mordomo atuava diretamente autorizando crimes de homicídios, tráfico de drogas, armas entre outros. Pessoa de alta periculosidade, já havia sido identificado como o principal mentor de ameaças a agentes de segurança e magistrados.

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul destacou o brilhante trabalho de todos os envolvidos na ação, pois, esta é uma das principais investigações com êxito positivo nos últimos tempos, “devido o quão nocivo é para a sociedade ter em liberdade pessoa de tal natureza”.