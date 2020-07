O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste sábado (11) para atender uma ocorrência de incêndio em um carro modelo Escort, de cor azul e e placa MZR 5369, na Rua Praia do Môa, no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. O veículo não possui restrição de furto ou roubo.

Segundo informações dos Bombeiros, quando a guarnição chegou ao local indicado, o veículo já estava bastante consumido pelas chamas, sendo apenas possível debelar as chamas e fazer o rescaldo.

Segundo moradores da região, ninguém sabe quem é o proprietário do automóvel, apenas se deram conta do incêndio e acionaram o Corpo de Bombeiros.

O policiamento de trânsito esteve no local e isolou a área para a contenção do fogo. Em seguida foi acionada a equipe pericial, que esteve no local para fazer o levantamento das possíveis causas do incêndio, que tem como princípio ser um incêndio criminoso.

Um boletim informativo foi registrado da Delegacia de Polícia Civil para investigar o caso.