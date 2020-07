O novo balanço do Ministério da Saúde mostra que o Brasil registrou 1.071 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, subiu para 71.469 o número de vítimas fatais da doença no país.

Segundo a pasta, de ontem para hoje foram 39.023 diagnósticos positivos, o que elevou para 1.839.850 o total de casos confirmados da doença no Brasil.