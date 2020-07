Na tarde da última quarta-feira, dia 8 de julho, o Corpo de Bombeiros atendeu a um chamado para realizar combate a incêndio em uma residência, localizada na rua Embaúba, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Ao chegarem no local, os militares se depararam com uma residência em madeira, apenas 3 cômodos, e a família muito carente, tinham pouca mobília e eletrodomésticos, e esses poucos foram perdido com esse incêndio.

Os pais têm 4 filhos e eles são bem pequenos. Além disso, o pai, Carlos Santos, 29 anos, acreditando que seu bebê estava na cama, onde tinha bastante chamas, acabou sofrendo queimaduras, inicialmente na busca pelo bebê e, posteriormente, tentando tirar o colchão de dentro da casa. As queimaduras atingiram um braço e uma perna.

Os militares dos bombeiros que atenderam a ocorrência se sensibilizaram com as perdas da família e se mobilizaram para fazer uma arrecadação a fim de compras de alguns mantimentos para a família. Fizeram a entrega ainda na mesma data, pela noite e divulgaram uma campanha, já que a família perdeu colchão, cama, ventilador, geladeira, cadeiras de plástico, roupa de cama, dentre outros pertences pequenos.

“Eu sou autônomo, trabalho de capina, servente de pedreiro, o que aparece. Agora vou ter que passar uns dias sem conseguir trabalhar por causa das queimaduras”, afirma Carlos que diz que toda ajuda é bem vinda.

A causa do incêndio foi um curto na fiação elétrica muito precária.

Quem tiver interesse em ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 99915-3604 e fala com Jane, que é vizinha da família.