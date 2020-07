Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram localizar na tarde deste sábado (11), o corpo do trabalhador rural Francisco da Silva e Silva, 40 anos, desaparecido desde ontem nas águas do rio Iaco.

De acordo com o sargento C. Queiróz, as buscas começaram pela parte da manhã com a realização de vários mergulhos. “Com base nas informações repassadas sobre o local do desaparecimento, iniciamos as buscas e conseguimos encontrar o corpo do morador. Foram várias horas de um trabalho insistente, mas graças a Deus tivemos êxito na missão”, comentou.

Como procedimento de praxe, o corpo deverá encaminhado para o IML para a realização do exame cadavérico.

Francisco Silva e Silva, 40 anos, morava na comunidade Alegria, rio Iaco. Na data de ontem ele viajava em uma canoa na companhia do irmão com destino ao porto de Sena Madureira quando, em dado momento, caiu nas águas.

Segundo informações, a vítima teria ingerido bebida alcóolica. Além disso, estava calçado de botas, o que dificultou mais ainda uma possível saída para a margem do rio.