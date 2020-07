O Auxílio Emergencial de R$ 600, liberado pelo governo para ajudar os brasileiros a enfrentarem este momento de crise causado pela pandemia do novo coronavírus, foi sendo liberado aos poucos, o benefício inicialmente foi dividido em três parcelas, das quais muitos brasileiros ainda faltam receber e que o pagamento acaba variando conforme o lote em que o cidadão está incluso.

Aprovação no Auxílio

Para ter direito ao benefício era necessário se cadastrar através de aplicativo ou site da Caixa, onde em seguida a Dataprev analisava os dados e informava a Caixa quem tinha direito e ainda vem analisando para concluir em 100% todas as solicitações. Cada lote de aprovados no entanto possui seu próprio calendário de pagamentos, onde vários brasileiros já receberam as três parcelas e inúmeros outros ainda aguardam receber a primeira.

Para se ter uma ideia, os aprovados do mês de abril, por exemplo, teve sua terceira parcela do auxílio emergencial, depositada em conta poupança social digital da Caixa entre os dias 27 de junho a 4 de julho. Nesse caso o governo precisa pagar mais duas parcelas para estes beneficiários, pois o auxílio emergencial foi prorrogado em mais duas parcelas, pagando um total de cinco parcelas. Porém os aprovados em junho receberam só a primeira parcela, ainda faltando quatro.

Já uma pequena parte ainda não foi aprovada e aguardam a aprovação, onde, sendo aprovados ainda terão as cinco para receber. Ao todo, todos os aprovados que se enquadram nas exigências vão receber cinco parcelas.

Saiba em qual lote você está e sua situação

É bom entender que o auxílio emergencial atende dois calendários, distintos um do outro. O primeiro calendário é para pagamento do benefício em conta poupança social digital da Caixa, onde, através do aplicativo Caixa Tem é possível movimentar o dinheiro, fazer compras online e ainda compras em lojas físicas via QR Code.

O segundo calendário trata-se do calendário para os brasileiros que desejam receber o auxílio em dinheiro ou transferirem para outras contas, neste calendário a ordem de pagamentos segue o mês de nascimento.

Entenda quais são os lotes de pagamento do governo e quantas parcelas ainda faltam ser pagas em cada um dos casos:

Veja em qual lote você está e qual a situação do seus pagamentos

Lote 1

O lote 1 é relacionado aos aprovados em abril

é relacionado aos aprovados em abril Qual a situação atual para estes aprovados : Até o momento estes beneficiários receberam a 3ª parcela em conta poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento

: Até o momento estes beneficiários receberam a 3ª parcela em conta poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento Quantas parcelas faltam para receber: Faltam para receber a 4ª e 5ª parcela. Entretanto as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Lote 2

O lote 2 é relacionado aos aprovados em maio

é relacionado aos aprovados em maio Qual a situação atual para estes aprovados : Até o momento estes beneficiários receberam a 2ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento

: Até o momento estes beneficiários receberam a 2ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento Quantas parcelas faltam para receber: Faltam para receber a 3ª, 4ª e 5ª parcela. Entretanto as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Lote 3

O lote 3 é relacionado aos aprovados no início de junho

é relacionado aos aprovados no início de junho Qual a situação atual para estes aprovados : Até o momento estes beneficiários receberam a 1ª parcela em conta poupança em 16 ou 17 de junho. Saques da 1ª parcela começaram a ser liberados em 6 de julho e terminam em 14 de julho, de acordo com o mês de aniversário

: Até o momento estes beneficiários receberam a 1ª parcela em conta poupança em 16 ou 17 de junho. Saques da 1ª parcela começaram a ser liberados em 6 de julho e terminam em 14 de julho, de acordo com o mês de aniversário Quantas parcelas faltam receber: Faltam para receber a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela. Entretanto as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Lote 4

O lote 4 é relacionado aos aprovados no fim de junho

é relacionado aos aprovados no fim de junho Qual a situação atual para estes aprovados : Até o momento estes beneficiários receberam a 1ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento

: Até o momento estes beneficiários receberam a 1ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento Quantas parcelas faltam receber: Faltam para receber a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela. Entretanto as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Bolsa Família tem calendário diferente

A regra não vale para quem é do Bolsa Família e tem direito ao auxílio. Essas pessoas não acumulam os dois pagamentos (recebem apenas o que for mais vantajoso) e o saque é autorizado conforme o calendário do Bolsa Família, que leva em conta o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

Entretanto as regras citadas a cima não valem para os beneficiários do Bolsa Família. Estes beneficiários tem seu próprio cronograma de pagamentos que segue o calendário do próprio Bolsa Família

Veja o cronograma de pagamentos da quarta parcela para inscritos no Bolsa Família de acordo com o número final do NIS.