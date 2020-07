Na última quinta-feira, dia 09 de julho, o ministério da Cidadania e a Receita Federal, fecharam um acordo para ampliar as ferramentas de investigação, controle e de análise de dados do pagamento do Auxílio Emergencial.

O ministro Onyx Lorenzoni, se reuniu como o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, que chegaram a um acordo, acertaram todos os detalhes e assinaram as documentações, tudo para que as fraudes no auxílio emergencial sejam enfim, descobertas e solucionadas.

O número de fraudes e de beneficiários que não se enquadram nos requisitos do programa do auxílio emergencial é alarmante.

O governo federal já pagou o beneficio para mais de 125 milhões de pessoas, mas por conta da crise em que vive o país, declarou neste mesmo dia que o Brasil não tem condições de continuar mantendo os pagamentos do auxílio emergencial, além do que já foi documentado no Diário Oficial da União.

O Portal da Transparência disponibiliza a relação de todos que receberam o Auxílio Emergencial, pesquisando nesse link, colocando o estado, município, nome e CPF, de qualquer pessoa.