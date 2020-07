A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim deste sábado, 11, mais 312 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 15.768 para 16.080.

Até o momento são 37.700 casos notificados no estado, sendo que, desse total, 21.444 foram descartados. Mais 176 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 9.128 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, enquanto que 182 estão hospitalizadas.

A Sesacre também registra mais 2 óbitos, saltando de 417 para 419 o número de pessoas que morreram pela Covid-19, sendo 1 pessoa do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 54 e 62 anos. Destes, 1 é morador de Rio Branco e 1 de Tarauacá.

Óbitos:

G.M.M., de 62 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 2 de julho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu nesta sexta-feira, 10 de julho.

R.N.O.J., de 54 anos. Morador de Tarauacá, deu entrada no dia 3 de julho no Hospital Regional do Juruá e faleceu neste sábado, 11 de julho.

Sobre as notificações de Covid-19 no estado, acesse: