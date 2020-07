A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II cumpriu um mandado de prisão na tarde ontem (10) no Bairro Vitória e hoje pela manhã foi cumprido um mandado de internação no Bairro 2° Distrito.

O mandado de prisão do primeiro infrator se deu por conta uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de droga.

Além disso, o mandado de internação se deu por conta de um roubo ocorrido na área central de Sena Madureira em datas anteriores.

Vale frisar que, em atuação conjunta da Polícia Civil e Militar os dois envolvidos no Roubo estão preso e apreendido aguardando julgamento judicial.

O trabalho integrado das instituições de segurança pública tem sido a chave do sucesso para resolução dos crimes.