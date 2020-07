O Policial Penal Adalicio de Almeida Silva, investigado e preso em 2018 por tentar levar drogas para dentro do presídio, teve o pedido de exclusão dos quadros do Iapen convertido em suspensão de 90 dias.

A portaria da decisão foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (9) e assinada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Barbosa Cunha.

A investigação à época foi conduzida pela delegacia especializada de repressão a entorpecentes da Polícia Civil do Acre e resultou com a prisão do policial penal em abril de 2018.

Na ocorrência, segundo os investigadores, Adalicio conseguiu se desfazer da droga. Mas cartas aos presos foram encontradas com o policial penal. O agente de segurança chegou a ser indiciado, mas ganhou a liberdade no outro dia em audiência de custódia e, passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

O Iapen optou por converter a penalidade em suspensão, com multa no valor de 50% por dia de remuneração, devendo o policial penal continuar trabalhando.