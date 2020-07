Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (10) acusados de falsificar receitas médicas. Segundo a Polícia Civil, a dupla, formada por pai e filho, tinha como objetivo conseguir medicamentos usados para o tratamento da Covid-19 em unidades de saúde de Rio Branco e depois vender os remédios.

O delegado Pedro Resende disse que os agentes da delegacia da 4º Regional já estavam recebendo informações sobre a prática criminosa dessa dupla. “Hoje (10) de manhã os agentes foram acionados pelo pessoal da UPA da Sobral, dizendo que essa dupla estava lá, e de imediato foram lá e fizeram a abordagem dos indivíduos, que são pai e filho”.

Ainda segundo o delegado, os policiais conseguiram apreender com o filho uma mochila com vários cartões do SUS (Sistema Único de Saúde) e diversos remédios, além das receitas falsificadas que continham supostas assinaturas de médicos.

“Um dos médicos que estava citado na receita foi contatado e foi lá no local. De pronto ele disse que ele não emitiu e nem assinou aquela receita. Por essa razão, foi dada voz de prisão (à dupla) e (os indivíduos) foram trazidos aqui para a 4ª Regional”, disse o delegado Resende.

Os policiais ainda foram até casa dos homens para realizar uma busca e, no local, encontraram mais cartões do SUS e outras receitas falsas.

O delegado disse ainda que, até o momento, a Polícia Civil não sabe quantos golpes os homens aplicaram. “Estamos entrando em contato com as secretárias de Saúde do município e do estado para tentar levantar qual foi o prejuízo que eles causaram à rede pública de saúde”, afirmou.