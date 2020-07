O concurso 2.278 da Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões neste sábado (11). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 69 mil apenas em rendimentos mensais.

Lotofácil:

O concurso 1.991 da Lotofácil, a ser sorteado nesta sexta-feira (10) pode pagar um prêmio de R$ 5,5 milhões. Para jogar na modalidade, basta marcar entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem fizer 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Loteria Federal:

O sorteio da extração 5479 da Loteria Federal também será realizado no sábado (11). Os sorteios da modalidade foram retomados na última semana e os bilhetes que já haviam sido produzidos e distribuídos para comercialização nas lotéricas continuam disponíveis e válidos, ainda que a data impressa seja dos meses de março ou abril. Na extração 5479, por exemplo, a data impressa no bilhete é 25 de março.

Até a extração 5489, os sorteios da Federal serão realizados somente aos sábados. Os sorteios às quartas-feiras voltam a partir do dia 23 de setembro. O cronograma completo está disponível para consulta nas lotéricas e no site da CAIXA, na aba Comunicados Importantes.

Sorteio:

Em observância às orientações para prevenção ao coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube). É possível acompanhar a transmissão integral dos procedimentos iniciais de abertura de maletas e carregamento dos globos e, após os sorteios, o fechamento e encerramento. Na página das Loterias CAIXA (www.caixa.gov.br/loterias), aba Transmissão de Sorteios, o público também pode rever as últimas transmissões realizadas.