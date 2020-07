Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam na tarde dessa quarta-feira (08), um homem com uma arma de fogo tipo escopeta no bairro Rosa Linda em Rio Branco.

Os militares realizavam patrulhamento no bairro quando em um local conhecido por ser uma “boca de fumo”, avistaram um homem em fundada suspeita. Ao realizarem a abordagem, os militares encontraram em posse do suspeito, uma arma de fogo, cal. 20 e duas munições.

Diante dos fatos o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia.