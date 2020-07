Suzanna Freitas, 19 anos, não está satisfeita com o tamanho dos seus seios e quer reduzir o tamanho das próteses de silicone. Em conversa com seguidores, a filha de Kelly Key desabafou:

“Algumas de vocês sabem que fiz a mastopexia três anos atrás, a retirada de tecido mamário + prótese. Coloquei 380ml, pensa numa teta grande. Eu já tinha peito antes e minha pele tende a ceder. Eu me arrependi muito desse tamanho, meu peito é grande demais. Fiquei sempre num processo de emagrece e engorda e meu peito cedeu muito, eu já tenho pele. Então decidi que esse ano faria a cirurgia novamente e ia focar direitinho num peso que seria legal para mim, para manter”.

A jovem, que evita postar fotos com decote, contou que pretendia já ter feito o procedimento: “Por conta dessa pandemia, todos os planos atrasaram um pouco. Mas a cirurgia ainda vai acontecer, se Deus quiser, este ano. Enquanto isso, estou nesse processo de emagrecimento para quando for tirar pele tirar tudo de uma vez”.

A influencer afirmou que sofre com o peso dos seios: . “Eu tenho muita dificuldade de encontrar biquíni do meu tamanho, sinto muita dor nas minhas costas, já perdi muita roupa”, disse ela, que revelou o tamanho que pretende colocar nas novas próteses: “Quero botar, no máximo, 280ml. Quero ter um peitinho bonitinho, no lugar, não um negócio giga byte”