O jornalista e ex-deputado federal Alfredo Sirkis morreu hoje (10), aos 69 anos, em acidente de carro, no Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu (RJ).

Sirkis estava a caminho do sítio da família, em Morro Azul, em Vassouras. O jornalista foi um dos fundadores do Partido Verde no Brasil, em 1986, e um dos pioneiros na militância ambiental no país.

O acidente ocorreu no início da tarde, ele estava sozinho. O carro saiu da pista, colidiu com um poste e capotou. A Polícia Civil fez uma perícia no local para determinar as causas do acidente, que será investigado pela 58ª DP (Posse). Informações preliminares da perícia apontam que Sirkis perdeu a direção do carro.

Alfredo Sirkis foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 2011 e 2014. Era diretor executivo do Centro Brasil no Clima (CBC) e foi coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima de 2016 e 2019.