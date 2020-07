Opresidente Jair Bolsonaro sancionou ontem (9), com veto, o projeto que suspende pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) até o último dia deste ano. A sanção foi publicada na madrugada de hoje (10) no Diário Oficial da União.

O texto determina a suspensão da cobrança do financiamento até o fim do estado de calamidade pública provocado pela pandemia de coronavírus.

O trecho vetado por Bolsonaro tirava do Comitê Gestor do Fies a responsabilidade de definir os cursos aptos ao financiamento complementar do Novo Fies. O presidente argumentou que o benefício estaria em “descompasso com as atuais diretrizes” do programa e que o fragmento do texto poderia estimular o “inadimplemento dos beneficiários”.