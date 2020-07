A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim desta sexta-feira, 10, mais 303 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados saltou de 15.465 para 15.768.

Até o momento são 36.979 casos notificados no estado, sendo que, desse total, 21.069 foram descartados. Mais 142 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 8.925 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, enquanto 190 pessoas seguem hospitalizadas.

A Sesacre também registra mais 6 óbitos, saltando de 411 para 417 o número de pessoas que morreram pela Covid-19. São 3 pessoas do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 73 e 91 anos. Três são de Rio Branco, 1 de Capixaba, 1 de Bujari e 1 de Senador Guiomard.

Os óbitos femininos são:

M.L.F., de 91 anos. A moradora de Capixaba, deu entrada no dia 23 de junho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 8 de julho.

F.C.O., de 76 anos. Moradora do Bujari, deu entrada no dia 27 de junho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, e faleceu no dia 9 de julho.

F.S.S., de 73 anos. Moradora de Senador Guiomard, deu entrada no dia 6 de julho no Into-AC e veio a óbito na última quinta-feira, 9 de julho.

Os óbitos masculinos são:

S.R.S., de 79 anos. Morador de Rio Branco deu entrada no dia 1° de julho no Into-AC e veio a falecer na última quinta-feira, 9 de julho.

J.I.M.C., de 85 anos era morador de Rio Branco. Ele deu entrada no dia 17 de junho na UPA do Segundo Distrito e veio a óbito no dia 27 de junho.

J.T., de 75 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 4 de junho no Huerb e veio a óbito no mesmo dia.

Sobre as notificações de Covid-19 no estado, acesse:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_10_07_2020 ATUAL