Depois de terminar o casamento de 3 anos com o empresário Leandro Adriani, no início do ano, Solange Almeida está vivendo um romance com um amor antigo. A cantora reatou o namoro com o empresário Monilton Moura, com quem se relacionou em 2016.

Os dois romperam e em seguida Solange reatou com o ex-marido e agente da época de ‘Aviões do Forró, Wagner Miau. Em 2017, após terminar o relacionamento, ela começou a namorar o empresário Leandro Adriani, de quem se separou em janeiro.