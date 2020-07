Com o aumento de casos graves da Covid-19, subiu para seis o número de capitais que atingiram ou estão próximas do colapso no sistema público de saúde, com mais de nove em cada dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados. A informação é da Folha.

Natal, Rio Branco, Curitiba, Cuiabá, Belo Horizonte e Florianópolis tinham mais de 90% dos leitos de terapia intensiva ocupados nesta segunda-feira (6). Uma semana antes, apenas Natal e Rio Branco estavam acima desta marca.

Os dados indicam um agravamento do cenário em capitais que apresentavam números baixos na ocupação de leitos até o início de junho, além de um deslocamento do epicentro da doença para as regiões Sul e Centro-Oeste.