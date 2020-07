O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), órgão estadual executor de medidas de socioeducação, tem buscado aprimorar o trabalho interprofissional para atuar de forma ampla com os adolescentes sob a tutela do Estado. Fruto disso, a equipe comemora um ano e seis meses sem o registro de ocorrências graves.

O trabalho da instituição está voltado para a escolarização, fortalecimento dos vínculos familiares, profissionalização, promoção da saúde, espiritualidade e retorno ao convívio comunitário de forma positiva. Isso sem deixar de lado a responsabilização pelo cometimento da prática infracionária, por meio do cumprimento de normas e regras.

A atual gestão do ISE já segue a mais de um ano e seis meses sem registrar nenhuma ocorrência de natureza grave, o que gera na equipe o sentimento de comemoração, uma vez que este é um resultado alcançado por poucos estados da Federação. Isso se contrapõe ao desafio que se tornou a gestão do Sistema, devido ao avanço das organizações criminosas nos sistemas prisional e socioeducativo de todo brasil.

De acordo com o presidente do ISE, Rogério Silva, para se ter uma ideia do feito, no período entre 2013 a 2018 foram registradas diversas ocorrências de natureza grave, como motim, rebeliões, inclusive homicídio em algumas unidades de internações do Acre.

Uma gestão presente, atenta às questões de segurança, trabalho em parceria com Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde, prefeituras, Senac, Ministério Público do Trabalho, Senai, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto de Administração Penitenciária, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, e demais instituições vem fazendo toda a diferença no trabalho, segundo destacou o presidente.

Ele ressaltou que, por meio da parceria, diversas ações vêm sendo realizadas, sendo que algumas delas foram ampliadas e outras implementadas. “Com ambiente mais seguro, ampliou-se os espaços de escolarização, arte através do projeto Som da Liberdade, projeto de civismo, atividades esportivas, projeto de cultivo de hortaliças, cursos profissionalizantes diversos, atividades religiosas, dentre outras”, disse.

Rogério Silva fez questão de frisar que os resultados foram alcançados graças ao comprometimento, dedicação e responsabilidade de todos os servidores do ISE. “A eles cabe um agradecimento especial. Agradeço também ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, ao Vice-Governador, Wherles Rocha, e ao Governador, Gladson Cameli, pelo apoio e confiança”.